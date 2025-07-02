Россияне потеряли за сутки 1110 солдат более 130 единиц техники, - ВСУ

Обстрелы России

Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около трех ночи в Харькове прогремели взрывы.

В результате атаки дронов, в одном из районов города вспыхнул пожар на СТО, а также получили повреждения жилые дома.

Кроме того, в Купянском районе Харьковской области атака дронов унесла жизнь одного человека, еще один человек ранен. В месте прилета возник пожар на складских помещениях.

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