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Росіяни втратили за добу 1110 солдатів понад 130 одиниць техніки, - ЗСУ

Середа 02 липня 2025 07:09
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Росіяни втратили за добу 1110 солдатів понад 130 одиниць техніки, - ЗСУ Фото: російська армія втратила більше тисячі солдатів за минулу добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 1 на 2 липня, втрати російської армії на фронті становили 1110 солдатів і 136 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 022 090 (+1110) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 10 985 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 931 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 29 794 (+40) од.;
  • РСЗВ - 1427 од.;
  • засоби ППО - 1191 (+1) од.;
  • літаків - 420 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43 013 (+73) од.;
  • крилатих ракет - 3436 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 53 786 (+90) од.;
  • спеціальної техніки - 3921 од.

Росіяни втратили за добу 1110 солдатів понад 130 одиниць техніки, - ЗСУ

Обстріли Росії

Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько третьої ночі у Харкові пролунали вибухи.

Внаслідок атаки дронів, в одному з районів міста спалахнула пожежа на СТО, а також зазнали пошкоджень житлові будинки.

Крім того, в Куп'янському районі Харківської області внаслідок атаки дронів забрала життя однієї людини, ще одна людина поранена. У місці влучання виникла пожежа на складських приміщеннях.

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