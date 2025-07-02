Росіяни втратили за добу 1110 солдатів понад 130 одиниць техніки, - ЗСУ
За останню добу з 1 на 2 липня, втрати російської армії на фронті становили 1110 солдатів і 136 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 022 090 (+1110) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 10 985 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 22 931 (+3) од.;
- артилерійських систем - 29 794 (+40) од.;
- РСЗВ - 1427 од.;
- засоби ППО - 1191 (+1) од.;
- літаків - 420 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43 013 (+73) од.;
- крилатих ракет - 3436 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 53 786 (+90) од.;
- спеціальної техніки - 3921 од.
Обстріли Росії
Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько третьої ночі у Харкові пролунали вибухи.
Внаслідок атаки дронів, в одному з районів міста спалахнула пожежа на СТО, а також зазнали пошкоджень житлові будинки.
Крім того, в Куп'янському районі Харківської області внаслідок атаки дронів забрала життя однієї людини, ще одна людина поранена. У місці влучання виникла пожежа на складських приміщеннях.
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