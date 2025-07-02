Росіяни втратили за добу 1110 солдатів понад 130 одиниць техніки, - ЗСУ

За останню добу з 1 на 2 липня, втрати російської армії на фронті становили 1110 солдатів і 136 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Обстріли Росії

Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько третьої ночі у Харкові пролунали вибухи.

Внаслідок атаки дронів, в одному з районів міста спалахнула пожежа на СТО, а також зазнали пошкоджень житлові будинки.

Крім того, в Куп'янському районі Харківської області внаслідок атаки дронів забрала життя однієї людини, ще одна людина поранена. У місці влучання виникла пожежа на складських приміщеннях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.