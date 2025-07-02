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Россияне потеряли за сутки 1110 солдат более 130 единиц техники, - ВСУ

Среда 02 июля 2025 07:09
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Россияне потеряли за сутки 1110 солдат более 130 единиц техники, - ВСУ Фото: российская армия потеряла более тысячи солдат за минувшие сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 1 на 2 июля, потери российской армии на фронте составили 1110 солдат и 136 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 022 090 (+1110) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 10 985 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 931 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 29 794 (+40) ед;
  • РСЗО - 1427 ед;
  • средства ПВО - 1191 (+1) ед;
  • самолетов - 420 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 43 013 (+73) ед;
  • крылатых ракет - 3436 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53 786 (+90) ед;
  • специальной техники - 3921 ед.

Россияне потеряли за сутки 1110 солдат более 130 единиц техники, - ВСУ

Обстрелы России

Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около трех ночи в Харькове прогремели взрывы.

В результате атаки дронов, в одном из районов города вспыхнул пожар на СТО, а также получили повреждения жилые дома.

Кроме того, в Купянском районе Харьковской области атака дронов унесла жизнь одного человека, еще один человек ранен. В месте прилета возник пожар на складских помещениях.

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