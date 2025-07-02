Россияне потеряли за сутки 1110 солдат более 130 единиц техники, - ВСУ

За последние сутки с 1 на 2 июля, потери российской армии на фронте составили 1110 солдат и 136 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Обстрелы России

Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около трех ночи в Харькове прогремели взрывы.

В результате атаки дронов, в одном из районов города вспыхнул пожар на СТО, а также получили повреждения жилые дома.

Кроме того, в Купянском районе Харьковской области атака дронов унесла жизнь одного человека, еще один человек ранен. В месте прилета возник пожар на складских помещениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.