Россияне потеряли за сутки 1110 солдат более 130 единиц техники, - ВСУ
За последние сутки с 1 на 2 июля, потери российской армии на фронте составили 1110 солдат и 136 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 022 090 (+1110) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 10 985 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 22 931 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 29 794 (+40) ед;
- РСЗО - 1427 ед;
- средства ПВО - 1191 (+1) ед;
- самолетов - 420 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 43 013 (+73) ед;
- крылатых ракет - 3436 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 53 786 (+90) ед;
- специальной техники - 3921 ед.
Обстрелы России
Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Около трех ночи в Харькове прогремели взрывы.
В результате атаки дронов, в одном из районов города вспыхнул пожар на СТО, а также получили повреждения жилые дома.
Кроме того, в Купянском районе Харьковской области атака дронов унесла жизнь одного человека, еще один человек ранен. В месте прилета возник пожар на складских помещениях.
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