Россияне потеряли за сутки 1020 солдат и более 220 единиц техники, - ВСУ

Фото: за минувшие сутки российский агрессор потерял много военной техники (Getty Images)

За последние сутки с 3 на 4 июня, армия России потеряла более 1000 солдат и 223 единицы техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.