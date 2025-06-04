Россияне потеряли за сутки 1020 солдат и более 220 единиц техники, - ВСУ
Фото: за минувшие сутки российский агрессор потерял много военной техники (Getty Images)
За последние сутки с 3 на 4 июня, армия России потеряла более 1000 солдат и 223 единицы техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 991 820 (+1020) человек ликвидировано;
- танков - 10 884 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 22 678 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 28 711 (+88) ед;
- РСЗО - 1402 ед;
- средства ПВО - 1176 ед;
- самолетов - 413 ед;
- вертолетов - 336 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 924 (+176) ед;
- крылатых ракет - 3271 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 50 730 (+123) ед;
- специальной техники - 3907 (+2) ед.
Воздушные удары России
В ночь на 4 июня российские военные снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В частности, беспилотники массированно атаковали Одессу. В городе раздавались десятки мощных взрывов из-за работы ПВО.
Кроме того, агрессор ударил дронами и ракетами по Харькову.
В городе в результате прилетов вспыхнули пожары, есть пострадавшие, зафиксированы многочисленные разрушения инфраструктуры.
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