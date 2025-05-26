Росіяни втратили за добу 1000 солдатів і 158 одиниць техніки, - ЗСУ

За останню добу з 25 на 26 травня, російські війська втратили на фронті 1000 солдатів, 4 танка і дві системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2025 року орієнтовно становлять:

Ракетно-дронова атака РФ

В ніч на понеділок, 26 травня, російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед" і крилатими ракетами. Повітряна тривога оголошувалася в більшості областей країни.

Ближче до ранку тривогу оголосили на всій території України через обстріл крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У Києві протягом ночі неодноразово лунали потужні вибухи через роботу сил ППО по ворожих безпілотниках.

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