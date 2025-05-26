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Росіяни втратили за добу 1000 солдатів і 158 одиниць техніки, - ЗСУ

Понеділок 26 травня 2025 07:47
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Росіяни втратили за добу 1000 солдатів і 158 одиниць техніки, - ЗСУ Фото: російський агресор продовжує втрачати багато техніки й особового складу на фронті (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 25 на 26 травня, російські війська втратили на фронті 1000 солдатів, 4 танка і дві системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 981 850 (+1000) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 858 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 641 (+8) од.;
  • артилерійських систем - 28 320 (+51) од.;
  • РСЗВ - 1397 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1171 (+2) од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 336 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 631 (+264) од.;
  • крилатих ракет - 3256 (+53) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 49 843 (+92) од.;
  • спеціальної техніки - 3902 од.

Росіяни втратили за добу 1000 солдатів і 158 одиниць техніки, - ЗСУ

Ракетно-дронова атака РФ

В ніч на понеділок, 26 травня, російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед" і крилатими ракетами. Повітряна тривога оголошувалася в більшості областей країни.

Ближче до ранку тривогу оголосили на всій території України через обстріл крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У Києві протягом ночі неодноразово лунали потужні вибухи через роботу сил ППО по ворожих безпілотниках.

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