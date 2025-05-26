Росіяни втратили за добу 1000 солдатів і 158 одиниць техніки, - ЗСУ
За останню добу з 25 на 26 травня, російські війська втратили на фронті 1000 солдатів, 4 танка і дві системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 981 850 (+1000) осіб ліквідовано;
- танків - 10 858 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 22 641 (+8) од.;
- артилерійських систем - 28 320 (+51) од.;
- РСЗВ - 1397 (+1) од.;
- засоби ППО - 1171 (+2) од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 336 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 631 (+264) од.;
- крилатих ракет - 3256 (+53) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 49 843 (+92) од.;
- спеціальної техніки - 3902 од.
Ракетно-дронова атака РФ
В ніч на понеділок, 26 травня, російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед" і крилатими ракетами. Повітряна тривога оголошувалася в більшості областей країни.
Ближче до ранку тривогу оголосили на всій території України через обстріл крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
У Києві протягом ночі неодноразово лунали потужні вибухи через роботу сил ППО по ворожих безпілотниках.
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