Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и 158 единиц техники, - ВСУ
За последние сутки с 25 на 26 мая, российские войска потеряли на фронте 1000 солдат, 4 танка и две системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 мая 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 981 850 (+1000) человек ликвидировано;
- танков - 10 858 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 22 641 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 28 320 (+51) ед;
- РСЗО - 1397 (+1) ед;
- средства ПВО - 1171 (+2) ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 336 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 631 (+264) ед;
- крылатых ракет - 3256 (+53) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 49 843 (+92) ед;
- специальной техники - 3902 ед.
Ракетно-дроновая атака РФ
В ночь на понедельник, 26 мая, российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед" и крылатыми ракетами. Воздушная тревога объявлялась в большинстве областей страны.
Ближе к утру тревогу объявили на всей территории Украины из-за обстрела крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В Киеве в течение ночи неоднократно были слышны мощные взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским беспилотникам.
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