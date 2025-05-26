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Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и 158 единиц техники, - ВСУ

Понедельник 26 мая 2025 07:47
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Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и 158 единиц техники, - ВСУ Фото: российский агрессор продолжает терять много техники и личного состава на фронте (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 25 на 26 мая, российские войска потеряли на фронте 1000 солдат, 4 танка и две системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 мая 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 981 850 (+1000) человек ликвидировано;
  • танков - 10 858 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 641 (+8) ед;
  • артиллерийских систем - 28 320 (+51) ед;
  • РСЗО - 1397 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1171 (+2) ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 336 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 631 (+264) ед;
  • крылатых ракет - 3256 (+53) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49 843 (+92) ед;
  • специальной техники - 3902 ед.

Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и 158 единиц техники, - ВСУ

Ракетно-дроновая атака РФ

В ночь на понедельник, 26 мая, российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед" и крылатыми ракетами. Воздушная тревога объявлялась в большинстве областей страны.

Ближе к утру тревогу объявили на всей территории Украины из-за обстрела крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В Киеве в течение ночи неоднократно были слышны мощные взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским беспилотникам.

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