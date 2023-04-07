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Росіяни втратили 4 тисячі солдат біля Авдіївки: карти боїв ISW

Фото: Росія втратила 4 тисячі особового складу в районі Авдіївки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська втратили біля Авдіївки Донецької області 4 тисячі особового складу, який раніше проходив навчання в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт ISW.

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Бої у Донецькій області

6 квітня російські війська продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 квітня, показують, що російські війська незначно просунулися в центрі міста.

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк 6 квітня. Речник Об’єднаного прес-центру військ Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що минулого тижня російські війська зазнали втрат біля Авдіївки на суму 4 тис. особового складу, який раніше проходив навчання в Білорусі для посилення лінії Авдіївка-Мар'їнка.

"Південна вісь"

Раніше ми писали, Путін зосередив свої зусилля на посиленні економічного контролю над Білоруссю.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон розслідує витік данних.

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