Россияне потеряли 4 тысячи солдат возле Авдеевки: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк 6 апреля. Представитель Объединенного пресс-центра войск Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что на прошлой неделе российские войска понесли потери возле Авдеевки на сумму 4 тыс. личного состава, ранее проходившего обучение в Беларуси для усиления линии Авдеевка-Марьинка.

6 апреля русские войска продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях. Геолокационные кадры, опубликованные 6 апреля, показывают, что русские войска незначительно продвинулись в центре города.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Ранее мы писали, что Путин сосредоточил свои усилия на усилении экономического контроля над Беларусью.

Напомним, в соцсетях появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон расследует утечку данных.

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