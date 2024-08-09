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РФ встановлює спостережні пости у Севастополі: в АТЕШ назвали причину

Фото: росіяни побоюються атак українських морських ударних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Партизани виявили спостережний пост на узбережжі тимчасово окупованого Севастополя в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агент руху розвідав узбережжя та виявив пост, із якого ведеться спостереження за морем біля Севастопольської бухти.

"Через страх роботи безекіпажних морських дронів, кількість таких постів стрімко зростає", - йдеться у повідомленні.

 
Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Ситуація в окупованому Криму

Агент "АТЕШ" виявив системи ППО, які загарбники розмістили неподалік Керченського мосту.

Також партизани виявили у бухтах Севастополя приховані росіянами кораблі. Координати для ударів передані Силам оборони.

Крім того, в Ялті пункт управління ФСБ розмістили в санаторії.

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Крим