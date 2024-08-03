В Криму окупанти облаштували пункт управління ФСБ в санаторії (фото)

Фото: окупанти облаштували пункт управління ФСБ у санаторії у Ялті (Getty Images)

Російські війська облаштували пункт управління ФСБ на території санаторію. Він розташований у Ялті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Так, агенти "АТЕШ" продовжують відстежувати дії окупантів. "Стало відомо, що росіяни облаштували пункт управління ФСБ у санаторії "Чорномор'я" в Ялті. На території було зафіксовано до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ", - йдеться у повідомленні. За наявною інформацією саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.