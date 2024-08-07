Партизани зафіксували перекидання російських засобів ППО ближче до Керченського мосту
Агент руху опору в Криму виявив дві системи ППО, які окупанти перевозили в сторону Керченського мосту. Дані дії проводять для закриття вразливих місць в обороноздатності на тлі гострої нестачі відповідних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Зазначається, що агент у Криму виявив перевезення двох систем ППО "Бук-М2" і "С-400" для подальшого ешелонування біля Кримського мосту на Таманському півострові. Колону супроводжували військові машини, зокрема два УРАЛи з особовим складом.
"Оборонна система РФ стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з незахищеністю окремих ділянок, таких як Курська область. Тому, в терміновому порядку змушені вживати заходів зі зняття озброєнь з різних ділянок фронту і перекидати військові системи, для закриття вразливих місць в обороноздатності", - йдеться в повідомленні.
В "АТЕШ" зауважують, що очевидно ЗС РФ очікують ударів по переправі найближчими місяцями і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування мосту.
Керченський міст
Нагадаємо, окупанти побудували міст через Керченську протоку, яка з'єднала Крим з РФ після окупації півострова у 2014 році. Росіяни використовують його для постачання своїх військ у війні проти України.
В останні місяці окупанти значно посилюють оборону Керченського мосту, який поєднує півострів Крим з материковою частиною РФ.
Нещодавно у напрямку стратегічної переправи були масово спрямовані військово-технічні засоби. Крім того, загарбники загороджують конструкцію спеціальною спорудою.
Варто зауважити, що також окупанти встановили другу лінію бонових загорож біля Керченського мосту з 21 баржі
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.