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РФ устанавливает наблюдательные посты в Севастополе: в АТЕШ назвали причину

Фото: россияне опасаются атак украинских морских ударных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны обнаружили наблюдательный пост на побережье временно оккупированного Севастополя в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агент движения разведал побережье и обнаружил пост, с которого ведется наблюдение за морем вблизи Севастопольской бухты.

"Из-за страха работы безэкипажных морских дронов, количество таких постов стремительно растет", - говорится в сообщении.

 
Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Ситуация в оккупированном Крыму

Агент "АТЕШ" обнаружил системы ПВО, которые захватчики разместили неподалеку Керченского моста.

Также партизаны обнаружили в бухтах Севастополя скрытые россиянами корабли. Координаты для ударов переданы Силам обороны.

Кроме того, в Ялте пункт управления ФСБ разместили в санатории.

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Крым