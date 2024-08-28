Росіяни встановили систему ППО "Панцир-С1" на Кримському мосту (фото)

Російські військові вирішили в черговий раз посилити захист Кримського мосту та встановили там ППО "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Ймовірно побоюючись українських ударів по мосту росіяни перемістили туди самохідний зенітний ракетний комплекс "Панцир-С1". Він вже близько місяця фіксується на супутникових знімках.

Як зазначили у моніторинговому каналі, їм далось отримати і реальні фото ППО біля мосту.

Фото: Кримський міст (t.me/Crimeanwind)

"Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначений для захисту важливих об'єктів і військових угруповань від різних видів повітряних загроз на коротких та середніх дистанціях.

Основні характеристики: