Россияне установили систему ПВО "Панцирь-С1" на Крымском мосту (фото)

Российские военные решили в очередной раз усилить защиту Крымского моста и установили ПВО "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Вероятно, опасаясь украинских ударов по мосту, россияне переместили туда самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1". Он уже около месяца фиксируется на спутниковых снимках.

Как отметили в мониторинговом канале, им удалось получить и реальные фото ПВО у моста.

Фото: Крымский мост (t.me/Crimeanwind)

"Панцирь-С1" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для защиты важных объектов и военных группировок от различных видов воздушных угроз на коротких и средних дистанциях.

Основные характеристики: