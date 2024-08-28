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Россияне установили систему ПВО "Панцирь-С1" на Крымском мосту (фото)

Среда 28 августа 2024 17:44
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Россияне установили систему ПВО "Панцирь-С1" на Крымском мосту (фото) Фото: Крымский мост (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные решили в очередной раз усилить защиту Крымского моста и установили ПВО "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Вероятно, опасаясь украинских ударов по мосту, россияне переместили туда самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1". Он уже около месяца фиксируется на спутниковых снимках.

Как отметили в мониторинговом канале, им удалось получить и реальные фото ПВО у моста.

Россияне установили систему ПВО &quot;Панцирь-С1&quot; на Крымском мосту (фото)Фото: Крымский мост (t.me/Crimeanwind)

"Панцирь-С1" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для защиты важных объектов и военных группировок от различных видов воздушных угроз на коротких и средних дистанциях.

Основные характеристики:

  • пушки: две 30-мм автоматические пушки (2А38М), способные вести огонь с высокой скоростью (до 5000 выстрелов в минуту) и эффективно поражать цели на расстоянии до 4 км;
  • ракеты: 12 зенитных управляемых ракет 57Е6Е с дальностью поражения до 20 км и высотой от 5 метров до 15 км;
  • имеет радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой для обнаружения целей, способный одновременно сопровождать до 20 воздушных объектов.
  • дальность обнаружения: до 36 км для воздушных целей.
  • сочетает радар и оптико-электронную систему, позволяющую визуально сопровождать цели и наводить оружие в любых погодных условиях.
  • может вести огонь одновременно по нескольким целям.
  • устанавливается на колесном или гусеничном шасси (КамАЗ или Урал).

Ситуация в районе Крымского моста

Напомним, ВСУ несколько раз наносили удары по мосту с использованием различных видов вооружения, включая морские дроны и ракеты, что повлекло за собой серьезные повреждения. В результате атак части моста были повреждены, что временно усложняло его использование для перевозки грузов и военной техники. Россия была вынуждена производить ремонтные работы и ограничивать движение.

Эти удары имели целью не только повреждение стратегического объекта, но и психологический эффект – подрывать доверие к способности России защищать критическую инфраструктуру и оккупированные территории.

Ранее в Институте изучения войны отмечалось, что если удары ВСУ разрушат Крымский мост, то способность РФ поддерживать оккупацию полуострова снизиться.

8 июня британская разведка сообщала о том, что россияне опрокидывают свои баржи для защиты Крымского моста.

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