Россияне установили систему ПВО "Панцирь-С1" на Крымском мосту (фото)
Российские военные решили в очередной раз усилить защиту Крымского моста и установили ПВО "Панцирь-С1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Вероятно, опасаясь украинских ударов по мосту, россияне переместили туда самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1". Он уже около месяца фиксируется на спутниковых снимках.
Как отметили в мониторинговом канале, им удалось получить и реальные фото ПВО у моста.
Фото: Крымский мост (t.me/Crimeanwind)
"Панцирь-С1" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для защиты важных объектов и военных группировок от различных видов воздушных угроз на коротких и средних дистанциях.
Основные характеристики:
- пушки: две 30-мм автоматические пушки (2А38М), способные вести огонь с высокой скоростью (до 5000 выстрелов в минуту) и эффективно поражать цели на расстоянии до 4 км;
- ракеты: 12 зенитных управляемых ракет 57Е6Е с дальностью поражения до 20 км и высотой от 5 метров до 15 км;
- имеет радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой для обнаружения целей, способный одновременно сопровождать до 20 воздушных объектов.
- дальность обнаружения: до 36 км для воздушных целей.
- сочетает радар и оптико-электронную систему, позволяющую визуально сопровождать цели и наводить оружие в любых погодных условиях.
- может вести огонь одновременно по нескольким целям.
- устанавливается на колесном или гусеничном шасси (КамАЗ или Урал).
Ситуация в районе Крымского моста
Напомним, ВСУ несколько раз наносили удары по мосту с использованием различных видов вооружения, включая морские дроны и ракеты, что повлекло за собой серьезные повреждения. В результате атак части моста были повреждены, что временно усложняло его использование для перевозки грузов и военной техники. Россия была вынуждена производить ремонтные работы и ограничивать движение.
Эти удары имели целью не только повреждение стратегического объекта, но и психологический эффект – подрывать доверие к способности России защищать критическую инфраструктуру и оккупированные территории.
Ранее в Институте изучения войны отмечалось, что если удары ВСУ разрушат Крымский мост, то способность РФ поддерживать оккупацию полуострова снизиться.
8 июня британская разведка сообщала о том, что россияне опрокидывают свои баржи для защиты Крымского моста.
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