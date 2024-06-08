Росіяни стягнули баржі, щоб спробувати захистити Кримський міст, - британська розвідка

Російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж. Про це свідчать супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

Як зазначає британська розвідка, аналіз супутникових знімків виявив вісім барж на південній стороні Кримського мосту. Монтаж розпочався 10 травня 24 року і був завершений 22 травня 24 року.

"Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів", - йдеться у зведенні.

Як зазначається, встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормами, що зменшило їх ефективність.