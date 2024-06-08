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Росіяни стягнули баржі, щоб спробувати захистити Кримський міст, - британська розвідка

Крим, Субота 08 червня 2024 14:10
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Росіяни стягнули баржі, щоб спробувати захистити Кримський міст, - британська розвідка Фото: росіяни стягнули до Кримського мосту баржі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж. Про це свідчать супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

Як зазначає британська розвідка, аналіз супутникових знімків виявив вісім барж на південній стороні Кримського мосту. Монтаж розпочався 10 травня 24 року і був завершений 22 травня 24 року.

"Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів", - йдеться у зведенні.

Як зазначається, встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормами, що зменшило їх ефективність.

Росіяни стягнули баржі, щоб спробувати захистити Кримський міст, - британська розвідка

Атаки України у Криму

Варто зазначити, що українські військові провели вже десятки операцій у Криму та Чорному морі. За допомогою морських дронів захисники знищили низку російських кораблів, а також атакували Кримський міст, який є ключовою логістичною переправою для ворога.

Також нещодавно ЗСУ ракетами ATACMS атакували Керченську поромну переправу та заблокували рух.

Крім того, днями бійці ГУР Міноборони знищили за допомогою морських дронів російський буксир проекту 498 "Сатурн" у Криму. Важливо, що під час операції розвідки прорвали оборонні загородження росіян у Чорному морі.

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