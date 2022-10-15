Росіяни вранці знову завдали удару по Нікополю: є поранені

"Вранці росіяни знову завдали удару по Нікополю. Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії. Попередньо поранено трьох людей. Чоловік і дві жінки", - повідомив Резніченко.

Він також розповів, що внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлі.

Фото: наслідки ранкового обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)