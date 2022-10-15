Россияне утром снова нанесли удар по Никополю: есть раненые

Утром 15 октября российские войска снова нанесли удар по Никополю. Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии, в результате чего ранения получили три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Утром россияне снова нанесли удар по Никополю. Гатили по мирным жилым кварталам из тяжелой артиллерии. Предварительно, ранены три человека. Мужчина и две женщины", - сообщил Резниченко.
Он также рассказал, что вследствие обстрелов повреждены жилые дома и админздания.
Фото: последствия утреннего обстрела Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, российские оккупанты всю ночь терроризировали Никополь и район, выпустив по городу 50 снарядов. В результате обстрелов ранения получили два человека.
Как сообщалось, оккупанты обстреляли Никополь 12 октября. Тяжелые ранения получила 6-летняя девочка. Ей ампутировали ноги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.