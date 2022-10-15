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Россияне утром снова нанесли удар по Никополю: есть раненые

Фото: россияне утром снова нанесли удар по Никополю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 15 октября российские войска снова нанесли удар по Никополю. Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии, в результате чего ранения получили три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Утром россияне снова нанесли удар по Никополю. Гатили по мирным жилым кварталам из тяжелой артиллерии. Предварительно, ранены три человека. Мужчина и две женщины", - сообщил Резниченко.

Он также рассказал, что вследствие обстрелов повреждены жилые дома и админздания.

Фото: последствия утреннего обстрела Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, российские оккупанты всю ночь терроризировали Никополь и район, выпустив по городу 50 снарядов. В результате обстрелов ранения получили два человека.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли Никополь 12 октября. Тяжелые ранения получила 6-летняя девочка. Ей ампутировали ноги.

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Никополь