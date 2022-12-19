Росіяни вранці вдарили по Сумській області: є "прильоти"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ніч у Сумській області пройшла без обстрілів. А ось з 7 години ранку російські війська вдарили з мінометів по Зноб-Новгородській громаді, 2 "прильоти", - розповів Живицький.

При цьому голова обласної військової адміністрації не уточнив, чи є внаслідок атаки постраждалі та руйнування.