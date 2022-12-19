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Росіяни вранці вдарили по Сумській області: є "прильоти"

Фото: росіяни вранці вдарили по Сумській області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 19 грудня обстріляли Сумську область із мінометів. Внаслідок атаки є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ніч у Сумській області пройшла без обстрілів. А ось з 7 години ранку російські війська вдарили з мінометів по Зноб-Новгородській громаді, 2 "прильоти", - розповів Живицький.

При цьому голова обласної військової адміністрації не уточнив, чи є внаслідок атаки постраждалі та руйнування.

Нагадаємо, вчора війська Російської Федерації завдали понад 20 ударів по території Сумської області, використовуючи мінометну та артилерійську зброю. Внаслідок обстрілів обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Ми писали, що 15 грудня російські війська завдали 58 ударів на території Сумської області. Під обстріл потрапили дві громади.

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