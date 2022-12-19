Россияне утром ударили по Сумской области: есть "прилеты"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ночь в Сумской области прошла без обстрелов. А вот с 7 часов утра российские войска ударили из минометов по Зноб-Новгородской общине, 2 "прилета", - рассказал Живицкий.

При этом глава областной военной администрации не уточнил, есть ли в результате атаки пострадавшие и разрушения.