Росіяни вранці вдарили по Херсону, сталася пожежа (фото)

Російські війська сьогодні, 14 грудня обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого удару у місті загорілося складське приміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови ОП Кирила Тимошенка.
"Зранку внаслідок обстрілу загорілося складське приміщення. На місці працюють екстрені служби. Встановлюється обсяг завданої шкоди", - написав він.
Фото: росіяни вранці 14 грудня вдарили по Херсону (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Херсоні сталася масштабна пожежа в одному з районів міста внаслідок ворожих обстрілів.
Додамо, що 12 грудня у Херсоні лунали вибухи через чергову атаку окупантів. Того ж дня війська РФ обстріляли житловий сектор у Херсоні, і в результаті були руйнування, пошкоджено електромережі.
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