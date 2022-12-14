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Росіяни вранці вдарили по Херсону, сталася пожежа (фото)

Фото: росіяни вранці 14 грудня вдарили по Херсону (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні, 14 грудня обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого удару у місті загорілося складське приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

"Зранку внаслідок обстрілу загорілося складське приміщення. На місці працюють екстрені служби. Встановлюється обсяг завданої шкоди", - написав він.

Фото: росіяни вранці 14 грудня вдарили по Херсону (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Херсоні сталася масштабна пожежа в одному з районів міста внаслідок ворожих обстрілів.

Додамо, що 12 грудня у Херсоні лунали вибухи через чергову атаку окупантів. Того ж дня війська РФ обстріляли житловий сектор у Херсоні, і в результаті були руйнування, пошкоджено електромережі.

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ХерсонПожежаВійна Росії проти України