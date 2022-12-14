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Россияне утром ударили по Херсону, произошел пожар (фото)

Фото: россияне утром 14 декабря ударили по Херсону (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня, 14 декабря обстреляли Херсон. В результате вражеского удара в городе загорелось складское помещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

"Утром в результате обстрела загорелось складское помещение. На месте работают экстренные службы. Устанавливается объем причиненного ущерба", - написал он.

Фото: россияне утром 14 декабря ударили по Херсону (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, ранее мы писали о том, чтов Херсоне произошел масштабный пожар в одном из районов города в результате вражеских обстрелов.

Добавим, что 12 декабря в Херсоне раздавались взрывы из-за очередной атаки кафиров. В тот же день войска РФ обстреляли жилищный сектор в Херсоне , и в результате были разрушены, повреждены электросети.

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