Росіяни вранці обстріляли Харківську область, є руйнування

Росіяни вранці вкотре масовано завдали удару по Харківській області. Є руйнування, ніхто з цивільних не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Вовчанськ
Внаслідок обстрілу Вовчанську Чугуївського району в місті було пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди.
Івашки
Ворог також завдав удару з вертольотів по селу Івашки Богодухівського району. Без руйнувань, ніхто не постраждав.
Гур'їв Козачок
Внаслідок танкового обстрілу зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень.
Після визволення Харківської області від російських окупантів, ворог продовжує активно завдавати ракетних ударів по регіону. Зокрема росіяни здійснюють атаки з використанням мінометів і артилерійських знарядь.
Наприклад, нещодавно ворог завдав удару по Дворічній, внаслідок чого поранення отримали двоє людей:63-річна жінка та 70-річний чоловік
Фото: ситуація в Харківській області станом на 04.06 о 02.25 (deepstatemap)
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