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Росіяни вранці обстріляли Харківську область, є руйнування

Фото: росіяни вранці обстріляли Харківську область, є руйнування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни вранці вкотре масовано завдали удару по Харківській області. Є руйнування, ніхто з цивільних не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Вовчанськ

Внаслідок обстрілу Вовчанську Чугуївського району в місті було пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди.

Івашки

Ворог також завдав удару з вертольотів по селу Івашки Богодухівського району. Без руйнувань, ніхто не постраждав.

Гур'їв Козачок

Внаслідок танкового обстрілу зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень.

Ситуація в Харківській області

Після визволення Харківської області від російських окупантів, ворог продовжує активно завдавати ракетних ударів по регіону. Зокрема росіяни здійснюють атаки з використанням мінометів і артилерійських знарядь.

Наприклад, нещодавно ворог завдав удару по Дворічній, внаслідок чого поранення отримали двоє людей:63-річна жінка та 70-річний чоловік

Фото: ситуація в Харківській області станом на 04.06 о 02.25 (deepstatemap)

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харковВійна в Україні