Росіяни з танка обстріляли Дворічну в Харківській області: є поранені
Російські війська сьогодні, 2 червня, обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждало дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"О 19:10 окупанти обстріляли прифронтове смт Дворічна Куп’янського району. Попередньо, з танку. Отримали поранення 63-річна жінка та 70-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях чергового терору мирного населення, вчиненого російськими військовослужбовцями.
Розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Ситуація у Куп'янському районі
Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район.
Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.
Нагадаємо, що російські війська сьогодні, 2 червня, авіабомби атакував смт Ківшарівка у Харківській області. Внаслідок удару загинуло дві людини.
Також у понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок цього загинули дві людини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.