Росіяни з танка обстріляли Дворічну в Харківській області: є поранені

Російські війська сьогодні, 2 червня, обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждало дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"О 19:10 окупанти обстріляли прифронтове смт Дворічна Куп’янського району. Попередньо, з танку. Отримали поранення 63-річна жінка та 70-річний чоловік", - йдеться у повідомленні. Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях чергового терору мирного населення, вчиненого російськими військовослужбовцями. Розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Ситуація у Куп'янському районі Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район. Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.