Россияне утром обстреляли Харьковскую область, есть разрушения

Россияне утром в очередной раз массированно нанесли удар по Харьковской области. Есть разрушения, никто из гражданских не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.
Волчанск
В результате обстрела Волчанска Чугуевского района в городе было повреждено административное здание, частично разрушены 2 дома и хозяйственные сооружения.
Ивашки
Враг также нанес удар с вертолетов по селу Ивашки Богодуховского района. Без разрушений, никто не пострадал.
Гурьев Казачок
В результате танковых обстрелов зафиксировано прямое попадание в здание Дома культуры, который получил значительные повреждения.
После освобождения Харьковской области от российских оккупантов, враг продолжает активно наносить ракетные удары по региону. В частности, россияне совершают атаки с использованием минометов и артиллерийских орудий.
Например, недавно враг нанес удар по Двуречней, в результате чего ранения получили два человека: 63-летняя женщина и 70-летний мужчина
Фото: ситуация в Харьковской области по состоянию на 04.06 в 02.25 (deepstatemap)
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.