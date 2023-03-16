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Росіяни вперше втратили на війні проти України танк Т-62 зразка 2022 року, - Oryx

Ілюстративне фото: росіяни вперше втратили на війні проти України танк Т-62 зразка 2022 року (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують масово втрачати техніку на війні проти України. Зокрема, вперше було знищено танк Т-62 зразка 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу Oryx.

Інформацію про те, де саме знищили ворожу техніку, поки що не розкривають.

Варто зауважити, що Т-62 було поставлено на озброєння близько 60 років тому. Окупанти розконсервували танки та вирішили використати їх у повномасштабній війні проти України для того, щоб замінити велику кількість знищеної техніки.

Вперше росіяни заявили про плани модернізувати Т-62 ще минулого року. Вони хотіли удосконалити 800 одиниць танків за три роки.

При цьому вже наприкінці лютого аналітики повідомляли, що на одному з напрямків зафіксували модернізований Т-62. Головною відмінністю із зразком 60-річної давнини став новий тепловізійний приціл, в який було вбудовано далекомір.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року британська розвідка повідомляла, що росіяни почали активно розгортати на полі бою танки Т-62.

Також ми писали, що в Генштабі ЗСУ розповіли про знищення щонайменше 15 новітніх танків росіян Т-90М.

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