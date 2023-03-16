Россияне впервые потеряли на войне против Украины танк Т-62 образца 2022 года, - Oryx

Российские оккупанты продолжают массово терять технику на войне против Украины. В частности, впервые был уничтожен танк Т-62 образца 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу Oryx.
Информацию о том, где именно уничтожили вражескую технику пока не раскрывают.
Стоит заметить, что Т-62 был поставлен на вооружение около 60 лет назад. Оккупанты расконсервировали танки и решили использовать их в полномасштабной войне против Украины для того, чтобы заменить большое количество уничтоженной техники.
Впервые россияне заявили о планах модернизировать Т-62 еще в прошлом году. Они хотели усовершенствовать 800 единиц танков за три года.
При этом уже в конце февраля аналитики сообщали, что на одном из направлений зафиксировали модернизированный Т-62. Главным различием с образцом 60-летней давности стал новый тепловизионный прицел, в который был встроен дальномер.
Напомним, в начале марта 2023 года британская разведка сообщала, что россияне начали активно развертывать на поле боя танки Т-62.
Также мы писали, что в Генштабе ВСУ рассказали об уничтожении как минимум 15 новейших танков россиян Т-90М.
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