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Росія зазнала приголомшливих втрат на фронті, але готова наступати ще рік, - доповідь IISS

Україна, Середа 12 лютого 2025 14:55
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Росія зазнала приголомшливих втрат на фронті, але готова наступати ще рік, - доповідь IISS Фото: Росія готова наступати ще рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія готова наступати ще протягом року. Втрати техніки та особового складу у війні проти України були приголомшливими, але сили частково відновлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Провідний центр із дослідження безпеки зазначає, що втрати російської техніки у 2024 році становили близько 1,4 тисячі основних бойових танків (ОБТ) і понад 3,7 тисячі бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР). Загалом, за оцінками, Росія втратила близько 14 тисяч ОБТ, БМП і БТР з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Росія зазнала приголомшливих втрат на фронті, але готова наступати ще рік, - доповідь IISS

Незважаючи на ці приголомшливі цифри, Росія змогла відновити частину цих втрат, покладаючись на радянське застаріле обладнання. За оцінками IISS, минулого року Росія відремонтувала і побудувала понад 1500 танків і близько 2800 БМП і БТР. Устаткування, що залишається на зберіганні, з великою ймовірністю перебуває в зношеному стані, що може ускладнити для Росії поставку достатньої кількості обладнання для компенсації.

Наприкінці 2024 року дані Military Balance+ показали, що кількість активної техніки Росії тільки досягла рівня, аналогічного рівню до лютого 2022 року. Значне розширення підрозділів посилило дефіцит техніки. Ця проблема також посилюється недостатньою якістю і потенційною нестачею запасних частин.

Основна проблема, від якої страждає Росія, - це брак БМП і БТР, навіть за більш високих темпів виробництва. Однак Росія адаптувала свою тактику, яка намагається пом'якшити ці проблеми, покладаючись на тимчасові заходи і подальші атаки піхоти, зазначають в IISS.

Втрати особового складу

За оцінками IISS на початок січня 2025 року, щонайменше 172 тисячі російських військових було вбито і 611 тисяч поранено, з яких щонайменше 376 тисяч дістали тяжкі поранення (інваліди), а загальна кількість поранених, але таких, що підлягають одужанню, досягла 235 тисяч осіб.

Росія зазнала приголомшливих втрат на фронті, але готова наступати ще рік, - доповідь IISS

Російський набір, включно з примусовою мобілізацією в окупованому Донбасі, мобілізацією 2022 року і набором із тюремної системи, дав змогу сформувати близько 976 тисяч осіб для участі у війні. Таким чином, за оцінками IISS, станом на кінець грудня 2024 року в Україні або поруч із нею буде розгорнуто до 617 тисяч осіб, включно з пораненими, які підлягають одужанню, і тими, хто проходить підготовку.

"Хоча російські сили, найімовірніше, деградуватимуть найближчими місяцями, вони достатньо відновлені й адаптовані для підтримки наступальних операцій принаймні ще рік. Однак це коштуватиме дуже великих втрат техніки та особового складу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), хоча 2024 рік був важким для України на полі бою, її збройним силам вдалося обмежити територіальні завоювання Росії та завдати їй значних втрат.

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