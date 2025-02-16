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Россияне впервые потеряли на фронте редкий огнемет "Тосочка", - OSINT

Украина, Воскресенье 16 февраля 2025 14:30
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Россияне впервые потеряли на фронте редкий огнемет "Тосочка", - OSINT Фото: Силы обороны впервые уничтожили редкую РСЗО "Тосочка" россиян на фронте (соцсети)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные впервые уничтожили редкую РСЗО "Тосочка" россиян на фронте. Это произошло на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT.

Так, российские оккупанты потеряли на поле боя в Украине свою 220-мм тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" на Покровском направлении.

"Первая уничтоженная российская 220-мм РСЗО ТОС-2.
14 февраля 2025 года, Покровское направление", - говорится в сообщении.


Фото уничтоженной российской РСЗО "Тосочка" (соцсети)

Как отмечают аналитики Defense Express, детали уничтожения и каким именно оружием это удалось сделать, пока неизвестны. Впрочем, аналитики предполагают, что РСЗО было поражено с помощью оптоволоконных FPV-дронов.

Что известно о ТОС "Тосочка"

До этого в России еще в 2023 году хвастались тем, что начали использовать на поле боя свою модернизированную ТОС-2 "Тосочка", а впервые украинский дрон зафиксировал эту машину на поле боя год назад.

"ТОС-2 "Тосочка" является дальнейшим развитием тяжелых огнеметных систем типа ТОС, которые РФ использует на поле боя в Украине - ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".

При этом впервые систему ТОС-2 "Тосочка" в России показали на учениях "Кавказ" в 2020 году.

Потери РФ в Украине

За 15 февраля потери армии РФ в войне против Украины составили 1730 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 84 бронетранспортера и 77 единиц автотехники.

Добавим, что согласно докладу Международного института стратегических исследований, потери техники и личного состава РФ в войне против Украины были ошеломляющими, но силы частично восстановлены. В связи с этим оккупанты готовы наступать еще в течение года.

В свою очередь, по данным Института изучения войны, Россия компенсировала потери танков в 2024 году, но может столкнуться с дефицитом бронетехники.

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