РФ компенсувала втрати танків у 2024-му, але може зіткнутися з дефіцитом бронетехніки, - ISW

Російська Федерація змогла відремонтувати і побудувати у 2024 році понад 1500 танків і 2800 БМП і БТР. Це свідчить про те, що росіяни змогли компенсувати більшу частину втрат бронетехніки за минулий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

Залишається незрозумілим, чи зможе Росія відремонтувати і виготовити достатню кількість танків і бронемашин, щоб замінити втрати в Україні та оснастити нові підрозділи. За оцінками IISS, у 2024 році РФ відремонтувала та побудувала понад 1 500 танків і 2 800 БМП і БТРів, що дозволило компенсувати втрати танків та три чверті втрат бронетехніки минулого року.

Разом із цим розширення російських збройних сил загострює дефіцит техніки. Росія також може зіткнутися з нестачею запасних частин для ремонту танків і бронемашин. За оцінками IISS, висока ймовірність того, що радянські танки та бронемашини на складах РФ перебувають у зношеному стані, що може ускладнити заміщення техніки у 2025 році та надалі.

Президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки, заявив, що Росія продовжує формувати нові дивізії. У січні 2023 року тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про плани створення 14 нових військових дивізій у найближчі роки.

Російське командування розподіляє нову та відремонтовану техніку між новими формуваннями та підрозділами, які вже воюють на фронті. У довгостроковій перспективі РФ може зіткнутися з труднощами в забезпеченні армії технікою, якщо продовжить витрачати радянські запаси, не нарощуючи власне виробництво танків і бронемашин.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни писали про те, що темпи виробництва Росією ударних безпілотників "Шахед" можуть знизитися. А держава-агресор може переключитися на дрони-приманки для обходу і перевантаження української ППО.

Також ми писали, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, чотири реактивних системи залпового вогню, три засоби ППО, 152 дрони оперативно-тактичного рівня, 156 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.