Росіяни вперше вдарили по Харкову новим дроном "Черніка": деталі

Удар дронів по Харківській області 30 червня

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 30 червня, російські війська знову здійснили атаку по території України з використанням ударних дронів типу "Шахед".

Основний удар ворог завдав по Харкову та області. Як ми вже повідомляли, у Харкові лунали вибухи. За словами мера міста Ігоря Терехова, звуки були чутні з околиць, за межами міста.

Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.