Россияне впервые ударили по Харькову новым дроном "Черника": детали

По его данным, только за последнюю неделю Харьков потерпел 16 вражеских атак. Чаще всего враг бил "Шахедами".

"Но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием "Черника", - рассказал Терехов.

Что известно о дроне

Этот дрон похож по мощности боевой части на беспилотник "Молния", но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе.