Росіяни вперше атакували Краматорськ дроном на оптоволокні (відео)

Ілюстративне фото: дрон на оптоволокні вперше вдарив по Краматорську (armyinform.com.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Місто Краматорськ Донецької області ввечері у неділю, 5 жовтня, вперше було атаковано російським дроном на оптичному оволокні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Донбас.Реалії в Telegram і Краматорської міської ради в Telegram.

Кореспондент Донбас.Реалії повідомив про ураження легкової автівки біля багатоповерхової житлової забудови.

До цього атаки російських безпілотників на оптоволокні по Краматорську не фіксувалися.

Краматорська міська рада підтвердила удар FPV-дрон з бойовою частиною на оптоволоконні.

Інформація щодо постраждалих не надходила, наразі встановлюються наслідки ворожого удару.

Дрони на оптоволокні

РФ активно використовує безпілотники, оснащені оптоволоконним зв’язком, у війні, особливо на тлі активного застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Такі дрони отримують команди і передають зображення за допомогою надтонкого оптоволоконного кабелю, що розмотується з котушки під час польоту. У звичайних дронах це відбується через радіоканал.

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, вдень у суботу, 4 жовтня, росіяни вчергове атакували Краматорськ Донецької області - вони влучили по лікарняному містечку.

Крім того, в п'ятницю ввечері деякі райони Краматорська залишились без світла через ворожий обстріл.

Також РБК-Україна писало, що в ніч на 23 вересня росіяни завдали подвійного удару по Краматорську. В результаті обстрілів було зафіксовано пошкодження будинків.

