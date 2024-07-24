Росіяни вп'яте за день вдарили по Харкову

Обстріли Харкова 24 липня

В ніч на 24 липня російські війська обстріляли Харків. У місті було зафіксовано декілька "прильотів". Удар був по промисловій зоні та приватному сектору.

Пізніше місцева влада повідомила, що росіяни атакували у Харкові офіс гуманітарної організації, яка займається розміновуванням. Окупанти застосували балістичну ракету.

Сьогодні вдень росіяни повторно атакували місто. Удар був по інфраструктурному об'єкту, внаслідок чого виникла пожежа.

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