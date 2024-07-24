Россияне в пятый раз за день ударили по Харькову

"Взрыв в Харькове! Есть угроза повторных ударов", - написал Синегубов.

Городской голова подтвердил удар по Харькову. По его словам, россияне снова атаковали промышленную зону.

"Пятый "прилет" по городу за сегодня и снова по промышленной зоне. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение", - сообщил Терехов.

Обновлено в 14:32

Олег Синегубов уточнил, что удар был по Холодногорскому району Харькова. Информации о пострадавших не было.

Обновлено в 15:00

По данным ОВА, в Харькове в результате обстрела пострадали шесть человек.