Росіяни обстріляли Вовчанськ у Харківській області: є поранений

Російські війська сьогодні, 5 червня, обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожого удару є постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА та Офіс генерального прокурора.
Обстріли Вовчанського району
Вночі 5 липня російські військові завдали ракетний удар по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків. Пошкоджено територію підприємства
"За попередніми даними, були застосовані ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", - пише прокуратура.
Також окупанти вночі обстріляли місто Вовчанськ, було пошкоджено школу. В Харківській ОВА заявили, що сьогодні вдень під ворожим обстрілом опинилося місто Вовчанськ.
"Внаслідок удару осколкове поранення дістав 54-річний чоловік. Потерпілого ушпиталили в стані середньої тяжкості", - написали в ОВА.
Обстріли Богодухівського району
Близько 1:30 здійснено обстріл села Новоукраїнка Богодухівського району. За попередніми даними, ворог завдав удар БПЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок.
Фото: наслідки обстрілів (gp.gov.ua)
Також 4 липня близько 20:00 російські військові здійснили обстріл села Уди Богодухівського району. Попередньо, з мінометів. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.
Обстріли Куп'янського району
4 липня близько 21:50 внаслідок обстрілу села Курилівка отримала поранення мирна мешканка. Попередньо, обстріл вівся з артилерії. У селі Моначинівка пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Обстріли Харківського району
Сьогодні вночі близько 2:00 внаслідок ворожого обстрілу смт Козача Лопань Харківського району отримала поранення жінка. Її госпіталізовано до лікарні.
Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони після масштабного вторгнення Росії в Україну.
Буквально вчора російські війська завдали удару по місту Первомайській Харківській області. За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".
За останніми даними через атаку постраждали 43 особи, у тому числі 12 дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.