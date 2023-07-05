Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: есть раненый

Обстрелы Волчанского района

Ночью 5 июля российские военные нанесли ракетный удар по пгт Белый Колодец Чугуевского района. Получили ранения двое гражданских мужчин. Повреждена территория предприятия

"По предварительным данным, были применены ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ", - пишет прокуратура.

Также оккупанты ночью обстреляли город Волчанск, была повреждена школа. В Харьковской ОВА заявили, что сегодня днем под вражеским обстрелом оказался город Волчанск.

"В результате удара осколочное ранение получил 54-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести", - написали в ОВА.

Обстрелы Богодуховского района

Около 1:30 осуществлен обстрел села Новоукраинка Богодуховского района. По предварительным данным, враг нанес удар БПЛА, который попал на территорию частного домовладения. Поврежден жилой дом.

Фото: последствия обстрелов (gp.gov.ua)

Также 4 июля около 20:00 российские военные совершили обстрел села Уды Богодуховского района. Предварительно, из минометов. Повреждены жилые дома и автомобиль.

Обстрелы Купянского района

4 июля около 21:50 в результате обстрела села Куриловка получила ранения мирная жительница. Предварительно, обстрел велся из артиллерии. В селе Моначиновка повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Обстрелы Харьковского района

Сегодня ночью около 2:00 в результате вражеского обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района получила ранения женщина. Она госпитализирована в больницу.

Обстрелы Харьковской области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, особенно ее приграничные районы после масштабного вторжения России в Украину.

Буквально вчера российские войска нанесли удар по городу Первомайский Харьковской области. По предварительным выводам, россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер".

По последним данным из-за атаки пострадали 43 человека, в том числе 12 детей.