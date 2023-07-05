Росіяни поцілили в будинок у селі Харківської області: є поранена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Уранці внаслідок обстрілу села Козача Лопань Дергачівської громади окупаційними військами РФ горів приватний будинок на площі 60 кв.м", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, під час атаки постраждала 48-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні. Рятувальники ліквідували пожежу.

Обстріли Харківської області

Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони після масштабного вторгнення Росії в Україну.

Буквально вчора російські війська завдали удару по місту Первомайській Харківській області. За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер". За останніми даними через атаку постраждали 43 особи, у тому числі 12 дітей.