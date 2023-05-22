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Росіяни вночі завдали ракетного удару по Ізюму: було поранено дитину

Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська обстріляли місто Ізюм (Харківська область) вночі, 22 травня, з території Бєлгородської області. Внаслідок ворожого удару постраждала одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Близько 02:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали ракетний удар по місту Ізюм. Частково зруйновано будівлю підприємства, вибуховою хвилею повибивало вікна у житлових будинках, пошкоджено дахи та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки отримав поранення 10-річний хлопчик. Його госпіталізовано до лікарні.

"За попередніми даними, ворог випустив по місту дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", - пояснили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Слідчі вже зібрали речові докази та зафіксували наслідки ракетного удару з боку ЗС РФ.

Бої за Ізюм

Місто було сильно пошкоджене під час вторгнення армії РФ.

З 1 квітня 2022 року місто було тимчасово захопелний ЗС РФ, 10 вересня 2022 року деокуповано від російських військових підрозділами ЗСУ. РБК-Україна публікувало фото зі звільненого Ізюма.

Нагадаємо, що російські окупанти знову взялися за обстріли Харкова та області у понеділок, 22 травня.

Російські окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області у понеділок, 22 травня. Поранення отримали двоє людей.

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