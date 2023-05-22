Россияне ночью нанесли ракетный удар по Изюму: был ранен ребенок

Российские войска обстреляли Изюм (Харьковская область) ночью, 22 мая, с территории Белгородской области. В результате вражеского удара пострадал один ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"Около 02:30 военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по городу Изюм. Частично разрушено здание предприятия, взрывной волной выбило окна в жилых домах, повреждены крыши и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеской атаки получил ранения 10-летний мальчик. Он госпитализирован в больницу.
"По предварительным данным, враг выпустил по городу две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ", - пояснили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Следователи уже собрали вещественные доказательства и зафиксировали последствия ракетного удара со стороны ВС РФ.
Город был сильно поврежден во время вторжения армии РФ.
С 1 апреля 2022 года был временно захвачен ВС РФ, 10 сентября 2022 г. деоккупирован от российских военных подразделениями ВСУ. РБК-Украина публиковало фото из освобожденного Изюма.
Напомним, что российские оккупанты снова взялись за обстрелы Харькова и области в понедельник, 22 мая.
Россияне снова обстреляли Купянск Харьковской области в понедельник, 22 мая. Ранения получили два человека.
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