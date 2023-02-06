ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ вночі гатили по Нікопольському району: понад 20 прильотів

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Понеділок 06 лютого 2023 07:50
Війська РФ вночі гатили по Нікопольському району: понад 20 прильотів Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 6 лютого знову гатили по Нікопольському району. Постраждала Марганецька громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Зазначається, що окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, випустивши по ній понад два десятки снарядів.

Наразі обстеження територій продовжується, наслідки атаки уточнюються. Ніхто не постраждав. В інших районах області обстрілів не зафіксовано, повідомив Лукашук.

Він також повідомив, що ліміти від Укренерго для Дніпропетровської області покривають близько 53% загальної потреби області. Графіки вимкнення світла діють.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові вночі 3 лютого з використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Раніше ми писали, що у четвер, 2 лютого, російські загарбники випустили понад 20 снарядів територією Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти
Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти
DAILY
"Ренесанс" боротьби з корупцією. Як на Банковій збіглися інтереси з НАБУ та САП
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ренесанс" боротьби з корупцією. Як на Банковій збіглися інтереси з НАБУ та САП