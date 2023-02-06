Війська РФ вночі гатили по Нікопольському району: понад 20 прильотів

Російські війська вночі 6 лютого знову гатили по Нікопольському району. Постраждала Марганецька громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Зазначається, що окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, випустивши по ній понад два десятки снарядів.

Наразі обстеження територій продовжується, наслідки атаки уточнюються. Ніхто не постраждав. В інших районах області обстрілів не зафіксовано, повідомив Лукашук.

Він також повідомив, що ліміти від Укренерго для Дніпропетровської області покривають близько 53% загальної потреби області. Графіки вимкнення світла діють.