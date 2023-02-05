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Окупанти за добу 17 раз обстріляли Сумську область

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Сумська область, Неділя 05 лютого 2023 21:36
Окупанти за добу 17 раз обстріляли Сумську область Фото: окупанти за добу 17 раз обстріляли Сумську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові за останню добу з мінометів обстріляли декілька населених пунктів Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

Як розповіли у відомстві, протягом дня росіяни обстріляли три територіальні громади - Есманьську, Середино-Будську та Дружбівську. Було зафіксовано 17 прильотів.

"Есманьська громада: близько 9.00 ранку росіяни скинули на громаду 1 міну", - сказано в повідомленні.

А от у Середино-Будській громаді о 13.00 ворог бив теж з мінометів. Там зафіксовано чотири прильоти.

"Дружбівська громада: з 13.40 зафіксовано близько 12 одиночних автоматних черг в напрямку одного із сіл громади", - повідомили в ОВА.

На щастя, під час обстрілів ніхто з мирного населення та військових - не постраждав.

Нагадаємо, що у четвер, 2 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Усього було зафіксовано 120 "прильотів".

Крім того, 1 лютого росіяни атакували населений пункт Єліне (Чернігівська область). Загинули четверо людей, ще один отримав поранення.

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Сумська область окупанти
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