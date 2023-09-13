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Росіяни вночі запустили 44 "шахеди" по Україні: скільки збила ППО

Одеса, Середа 13 вересня 2023 08:33
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Росіяни вночі запустили 44 "шахеди" по Україні: скільки збила ППО Фото: росіяни вночі запустили 44 "шахеди" по Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 13 вересня випустила по Україні 44 дрони-камікадзе типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили 32 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як уточнили військові, окупанти запускали "шахеди" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. Усього зафіксовано пуски 44 дронів.
Основний напрямок - південні райони Одеської області, а саме портова інфраструктура регіону.

Нічну атаку відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи.

За результатами бойової роботи знищено 32 безпілотники типу Shahed-136/131.

Що відомо про нічну атаку

Цієї ночі російські загарбники вкотре атакували Україну. Вибухи чули не лише в Одеській області, а також у Сумській. Місцева влада повідомила, що над регіоном знищено три дрони-камікадзе.

Проте головний удар росіяни спрямували саме на Одеську область, а саме на Ізмаїльський район. Внаслідок атаки пошкоджені припортова та інша цивільна інфраструктура, шестеро людей постраждали.

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