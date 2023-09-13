У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Сумах під час повітряної тривоги через ворожу атаку ударними дронами пролунали звуки вибухів уночі 13 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Суми ".

Звуки вибухів у місті пролунали близько третьої години ночі.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили мешканців північних областей про небезпеку ворожих атак із застосуванням ударних БПЛА.

"Кілька ударних БПЛА "Shahed" на Сумщині. Чернігівська область - загроза ударних БПЛА", - зазначали військові.

Нічна атака РФ по Україні 13 вересня

Цієї ночі російські окупанти влаштували чергову повітряну атаку по території України. У командуванні ПС заявили про фіксацію кількох груп ударних дронів типу "Шахед" противника, які ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону.

В Одеській ОВА заявили про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника в Ізмаїльському районі області.

Згодом сигнали повітряної тривоги залунали на півночі країни, а також у південних областях. Військові попередили про ракетну небезпеку.