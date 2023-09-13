ua en ru
Ср, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Суми, Середа 13 вересня 2023 03:15
UA EN RU
У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Сумах пролунали вибухи через ворожу атаку дронів (Павло Петров)
Автор: Володимир Костирін

У Сумах під час повітряної тривоги через ворожу атаку ударними дронами пролунали звуки вибухів уночі 13 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

Звуки вибухів у місті пролунали близько третьої години ночі.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили мешканців північних областей про небезпеку ворожих атак із застосуванням ударних БПЛА.

"Кілька ударних БПЛА "Shahed" на Сумщині. Чернігівська область - загроза ударних БПЛА", - зазначали військові.

Нічна атака РФ по Україні 13 вересня

Цієї ночі російські окупанти влаштували чергову повітряну атаку по території України. У командуванні ПС заявили про фіксацію кількох груп ударних дронів типу "Шахед" противника, які ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону.

В Одеській ОВА заявили про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника в Ізмаїльському районі області.

Згодом сигнали повітряної тривоги залунали на півночі країни, а також у південних областях. Військові попередили про ракетну небезпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи атака дронів Суми воздушная тревога
NEWS
Виїзд жінок за кордон: кому все-таки потрібно отримувати дозвіл і що буде з 1 жовтня
Виїзд жінок за кордон: кому все-таки потрібно отримувати дозвіл і що буде з 1 жовтня
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ