У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Сумах під час повітряної тривоги через ворожу атаку ударними дронами пролунали звуки вибухів уночі 13 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".
Звуки вибухів у місті пролунали близько третьої години ночі.
Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили мешканців північних областей про небезпеку ворожих атак із застосуванням ударних БПЛА.
"Кілька ударних БПЛА "Shahed" на Сумщині. Чернігівська область - загроза ударних БПЛА", - зазначали військові.
Нічна атака РФ по Україні 13 вересня
Цієї ночі російські окупанти влаштували чергову повітряну атаку по території України. У командуванні ПС заявили про фіксацію кількох груп ударних дронів типу "Шахед" противника, які ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону.
В Одеській ОВА заявили про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника в Ізмаїльському районі області.
Згодом сигнали повітряної тривоги залунали на півночі країни, а також у південних областях. Військові попередили про ракетну небезпеку.
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