ua en ru
Ср, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью запустили 44 "шахеда" по Украине: сколько сбила ПВО

Одесса, Среда 13 сентября 2023 08:33
UA EN RU
Россияне ночью запустили 44 "шахеда" по Украине: сколько сбила ПВО Фото: россияне ночью запустили 44 "шахеда" по Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 13 сентября выпустила по Украине 44 дрона-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили 32 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как уточнили военные, оккупанты запускали "шахеды" из трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск. Всего зафиксированы пуски 44 дронов.
Основное направление - южные районы Одесской области, а именно портовая инфраструктура региона.

Ночную атаку отражали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы.

По результатам боевой работы уничтожены 32 беспилотника типа Shahed-136/131.

Что известно о ночной атаке

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Взрывы слышали не только в Одесской области, но и в Сумской. Местные власти сообщили, что над регионом уничтожены три дрона-камикадзе.

Однако главный удар россияне направили именно на Одесскую область, а именно в Измаильский район. В результате атаки повреждены припортовая и другая гражданская инфраструктура, шесть человек пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дронов дрони ПВО Одесса Сумская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Удар по морскому заводу Севастополя. Минобороны РФ признало повреждение 2 кораблей
Удар по морскому заводу Севастополя. Минобороны РФ признало повреждение 2 кораблей
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ