Россияне ночью запустили 44 "шахеда" по Украине: сколько сбила ПВО

Россия в ночь на 13 сентября выпустила по Украине 44 дрона-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили 32 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как уточнили военные, оккупанты запускали "шахеды" из трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск. Всего зафиксированы пуски 44 дронов.

Основное направление - южные районы Одесской области, а именно портовая инфраструктура региона.

Ночную атаку отражали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы.

По результатам боевой работы уничтожены 32 беспилотника типа Shahed-136/131.

Что известно о ночной атаке

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Взрывы слышали не только в Одесской области, но и в Сумской. Местные власти сообщили, что над регионом уничтожены три дрона-камикадзе.

Однако главный удар россияне направили именно на Одесскую область, а именно в Измаильский район. В результате атаки повреждены припортовая и другая гражданская инфраструктура, шесть человек пострадали.

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