Росіяни вночі випустили по України 20 "Шахедів", частину з них збили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили .

Зазначається, що сьогодні вночі окупанти запускали дрони типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).

При цьому Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищили 11 ворожих безпілотників, дев’ять з яких - в Одеській області та два - в межах Запорізької області.

Нічний обстріл України

Останні кілька місяців росіяни посилено атакують Україну за допомогою ракет та безпілотників. Вони націлюються як на цивільну інфраструктуру, так і на аеродроми чи порти.

Цієї ночі окупанти вдарили дронами по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу в Одеській області. В складських приміщеннях сталося займання, проте постраждалих немає.

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