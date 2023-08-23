Росіяни вночі випустили по України 20 "Шахедів", частину з них збили
Російські окупанти вночі випустили по України 20 "Шахедів". Проте силам ППО вдалося збити 11 ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Зазначається, що сьогодні вночі окупанти запускали дрони типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).
При цьому Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищили 11 ворожих безпілотників, дев’ять з яких - в Одеській області та два - в межах Запорізької області.
Нічний обстріл України
Останні кілька місяців росіяни посилено атакують Україну за допомогою ракет та безпілотників. Вони націлюються як на цивільну інфраструктуру, так і на аеродроми чи порти.
Цієї ночі окупанти вдарили дронами по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу в Одеській області. В складських приміщеннях сталося займання, проте постраждалих немає.
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