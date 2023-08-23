Россияне ночью выпустили по Украине 20 "Шахедов", часть из них сбили
Российские оккупанты ночью выпустили по Украине 20 "Шахедов". Однако силам ПВО удалось сбить 11 вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Отмечается, что сегодня ночью оккупанты запускали дроны типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Всего было выпущено до 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).
При этом Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 11 вражеских беспилотников, девять из которых - в Одесской области и два - в пределах Запорожской области.
Ночной обстрел Украины
Последние несколько месяцев россияне усиленно атакуют Украину с помощью ракет и беспилотников. Они нацеливаются как на гражданскую инфраструктуру, так и на аэродромы или порты.
Этой ночью оккупанты ударили дронами по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу в Одесской области. В складских помещениях произошло возгорание, однако пострадавших нет.
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