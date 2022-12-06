Росіяни вночі випустили по Дніпропетровській області майже 50 снарядів: в ОВА показали наслідки

Російські окупанти у ніч на 6 грудня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Росіяни усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. У мирні міста та села прилетіли майже 50 снарядів. Минулося без загиблих і поранених.", - зазначив посадовець.
Резніченко розповів про наслідки обстрілів:
"У решті районів ніч була без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
Росіяни вночі обстріляли Нікопольський район / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, загарбники проти ночі 6 грудня завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.