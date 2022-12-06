Росіяни вночі випустили по Дніпропетровській області майже 50 снарядів: в ОВА показали наслідки

"Росіяни усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. У мирні міста та села прилетіли майже 50 снарядів. Минулося без загиблих і поранених.", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів про наслідки обстрілів:

у Нікополі понівечені понад 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 000 родин з кількох селищ та сіл залишилися без води. Енергетики уже стали до роботи.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід.

"У решті районів ніч була без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Росіяни вночі обстріляли Нікопольський район / (t.me/dnipropetrovskaODA)