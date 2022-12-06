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Росіяни вночі випустили по Дніпропетровській області майже 50 снарядів: в ОВА показали наслідки

Фото: Росіяни вночі обстріляли Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 6 грудня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Росіяни усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. У мирні міста та села прилетіли майже 50 снарядів. Минулося без загиблих і поранених.", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів про наслідки обстрілів:

  • у Нікополі понівечені понад 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач.
  • У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 000 родин з кількох селищ та сіл залишилися без води. Енергетики уже стали до роботи.
  • У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід.

"У решті районів ніч була без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Росіяни вночі обстріляли Нікопольський район / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, загарбники проти ночі 6 грудня завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя.

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