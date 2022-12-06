Россияне ночью выпустили по Днепропетровской области около 50 снарядов: в ОВА показали последствия

Российские оккупанты в ночь на 6 декабря обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады. В мирные города и села прилетели почти 50 снарядов. Обошлось без погибших и раненых", - отметил чиновник.
Резниченко рассказал о последствиях обстрелов:
"В остальных районах ночь была без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.
Россияне ночью обстреляли Никопольский район / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, захватчики на ночь 6 декабря нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья.
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