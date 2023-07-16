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Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, є постраждалий

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Неділя 16 липня 2023 08:46
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, є постраждалий Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Відомо про постраждалого цивільного.

Про це пише секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. На жаль, є постраждала людина", - пише Куртєв.

Наразі, внаслідок обстрілу, в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби вже працюють над відновлення електропостачання.

Також зафіксовані ушкодження інфраструктурних об'єктів. Від вибухової хвилі в будівлях повилітали вікна.

Куди звертатись у разі пошкоджень оселі:

  • 15-80;
  • (061) 787 15 80;
  • (050) 414 15 80;
  • (067) 656 15 80;
  • (095) 220 41 11;
  • (067) 220 41 12.

Ситуація в Запорізькій області

З початку повномасштабного вторгнення ворога частина Запорізької області тимчасово перебуває під російською окупацією. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Наприклад, 10 липня росіяни атакували Оріхів Запорізької області, скинувши авіабомбу на місце, де видавали гуманітарну допомогу. Внаслідок цього четверо людей загинули, 11 отримали поранення.

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