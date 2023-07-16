Россияне ночью ударили по Запорожью, есть пострадавший

Российские оккупанты ночью ударили по Запорожью. Известно о пострадавшем гражданском.

Об этом пишет секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. К сожалению, есть пострадавший человек", - пишет Куртев.

В результате обстрела в части одного из районов Запорожья отсутствует свет. Аварийные службы уже работают над восстановлением электроснабжения.

Также зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов. От взрывной волны в зданиях повылетали окна.

Куда обращаться в случае повреждения дома:

15-80;

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80;

(095) 220 41 11;

(067) 220 41 12.

Ситуация в Запорожской области

С начала полномасштабного вторжения врага часть Запорожской области временно находится под российской оккупацией. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

К примеру, 10 июля россияне атаковали Орехов Запорожской области, сбросив авиабомбу на место, где выдавали гуманитарную помощь. В результате четыре человека погибли, 11 получили ранения.